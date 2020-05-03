القبض على ٤١٠ أشخاص مخالفين لتعليمات حظر التجوال في بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الأحد، القبض على ٤١٠ أشخاص مخالفين لتعليمات أوقات حظر التجوال في العاصمة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تم "القبض على ٤١٠ أشخاص مخالفين لتعليمات أوقات حظر التجوال". وأضاف المديرية، "كذلك القبض على ٥ متسولين، وسيارات عدد (٢) عليها اشارة حجز ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

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