نائب: أسماء حكومة الكاظمي لم تصل البرلمان ونتوقع عقد الجلسة الثلاثاء

أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الأحد، أن الأسماء المتداولة لدى وسائل الإعلام كمرشحين رئيس الوزراء المكلف للوزارات لم تصل بشكل رسمي إلى البرلمان، مرجحا عقد جلسة منح الثقة للحكومة الثلاثاء او الأربعاء المقبلين.
وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "ما يشاع عبر وسائل الإعلام عن قبول أو رفض بعض أسماء المرشحين للكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هي اراء شخصية واجتهادات عامة على اعتبار ان الإسماء تم تداولها عبر الإعلام فقط، ولم تصل بشكل رسمي إلى البرلمان ليتم دراستها من قبلنا ككتل سياسية وإبداء الرأي فيها".
ورجح البخاتي، أن "يتم عقد جلسة البرلمان الثلاثاء او الأربعاء المقبلين، لحين وصول الأسماء إلى المجلس واستكمال دراسة المنهاج الحكومي ووصول أعضاء البرلمان المتواجدين خارج البلد".
ورجح البخاتي، أن "يتم عقد جلسة البرلمان الثلاثاء او الأربعاء المقبلين، لحين وصول الأسماء إلى المجلس واستكمال دراسة المنهاج الحكومي ووصول أعضاء البرلمان المتواجدين خارج البلد".
يشار إلى أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن قبول احد المرشحين للدفاع والعمل والتجارة والشباب والداخلية والنقل والتعليم والاتصالات والموارد والزراعة، ورفض كل المرشحين لوزارات الخارجية والنفط والكهرباء والتربية والتخطيط والإسكان والصناعة.
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