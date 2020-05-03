مصدر: استقطاع ١٢٪ من رواتب المتقاعدين هذا الشهر

كشف مصدر مسؤول، الاحد، عن صدور قرار يقضي باستقطاع ١٢٪ من رواتب المتقاعدين للشهر الحالي، فيما رجح استقطاع ٢٥٪ من رواتب الموظفين وفق سياسة "الادخار الإجباري" لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إنه سيتم استقطاع ١٢٪ من رواتب المتقاعدين هذا الشهر، مرجحا في ذات الوقت استقطاع ٢٥٪ من رواتب الموظفين وفق سياسة الادخار الإجباري التي تقوم بها الحكومة لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط.



وكانت اللجنة المالية، في مجلس النواب قد استبعدت امس الاول، تقليل او التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم، كونها سنت بقانون ولا يمكن تغييرها الا بقانون.

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