البصرة تسجل ثماني إصابات جديدة بفايروس كورونا وتسع حالات شفاء

أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الأحد، تسجيل ثماني إصابات بفايروس كورونا، وتسع حالات شفاء.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم تسجيل ثماني إصابات بكورونا، موضحة أن "خمس حالات نتيجة الرصد الوبائي الفعال وملامسين لحالات مؤكدة، وثلاث حالات راجعت المستشفى".
وأضاف البيان، أن "الحالات الجديدة التي تماثلت للشفاء الجديدة تبلغ تسع حالات"، مشيرة إلى "عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة".
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