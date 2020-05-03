كبير الأستشاريين الأيطاليين لميناء الفاو: التقدم بانجاز المشروع غير مسبوق

وذكر البرتو خلال رسالة تقييم بعث بها الى لعيبي : نظرًا لتوجيهاتكم السديدة التي أدت بشكل مهم بالتعجيل في معدلات التنفيذ وإجراءاتكم الحازمة وإظهار أن وزارة النقل قادرة على إستخدام التخصيصات المالية المرصودة للمشروع وبأسرع مما هو مقرر بموجب الجدول الزمني المحدد ، فقد تم أحراز وتحقيق تقدم غير مسبوق في تنفيذ المشروع الجديد في المياه العميقة ميناء الفاو الكبير والبنى التحتية ذات العلاقة وذلك بعد فترة من التقدم البطيء جداً .واوضح أنه تم خلال العامين الماضيين المصادقة مبدئيا على تخطيط شبه الجزيرة بما في ذلك ميناء الفاو الكبير والمنطقة الصناعية والمدينة السكنية الجديدة والطريق، الرابط وشبكة السكك الحديد وإنشاء كاسري الأمواج اللذان يطوقان كامل مساحة الميناء باتساعها الأقصى وإن السداد الترابية للميناء تحت الإنشاء والطريق المؤدي للميناء تحت الإنشاء أيضا وقد تمت المباشرة بانشاء نفق الطريق المار تحت خور الزبير، بالإضافة الى أن هناك عدد من الأعمال الإنشائية الجاهزة تشمل الجدران الساندة للأرصفة .وأكد أن تطوير شبه جزيرة الفاو ليس مثل اي من المشاريع الأخرى التي يتم تنفيذها في العراق فالمشروع يعتبر مبادرة وطنية أساسية ذات اسبقية أولية من ناحية مردود الأستثمار وبات من المهم الآن أن لا يختفي الإندفاع الرائع الذي زج في المشروع من خلال تخفيض التمويل.

وفي ختام الرسالة تمنى البيرتو من الحكومة العراقية والمعنيين، الاستمرار في تأمين المبادرة وبنفس الزخم والجدية الذي سارت عليه خلال العامين الماضيين وأن يكون له أولوية قصوى مبدياً الاستعداد التام للدعم والمساندة لتحقيق هذا الهدف المنشود .

يذكر ان هذه الرسالة وماجاء فيها من تقيم لعمل مشروع ميناء الفاو خلال عاميين تعتبر أول برقيه أشادة تبعث لوزير نقل عراقي بشكل رسمي من قبل أئتلاف المستشاريين والمقاوليين الإيطاليين المشرف على المشروع والذي واكب أنجازه ومراحل تطويره منذ العام 2006 لغاية الان .

