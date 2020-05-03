الجيش المصري يعلن القضاء على 126 إرهابيا بسيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، القضاء على 126 إرهابيا والقبض على 266 آخرين بمداهمات وعمليات نوعية خلال الفترة الماضية في سيناء.

وقال رسمي نشرته وزارة الدفاع المصرية في وقعها الرسمي، إنه في إطار ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارا لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية.

وأوضح البيان أن هذه المداهمات والعمليات أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً (إرهابيا) عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وأضاف أن القوات الجوية استهدفت ودمرت 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعي منها: 34 عربة على الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الشرقي، و62 على الاتجاه الإستراتيجي الغربي، و20 على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي.





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وأكد البيان اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات الجيش المصري على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق.

وكذلك تم ضبط وتدمير 56 سيارة، و226 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، والقبض على 266 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

وأكد البيان أنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات، استُشهد وأُصيب 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

وكان المتحدث العسكري المصري أعلن مساء الخميس الماضي، انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وذلك ضمن استمرار الأعمال القتالية للقوات المسلحة المصرية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن البلاد واستقرارها.

ومساء أمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 18 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النيران، خلال استهداف وكرهم في بئر العبد، فضلاً عن ضبط 13 سلاحًا أليًا و3 عبوات معدة للتفجير.