انت الان تتابع #إسبانيا تسجل أدنى زيادة في وفيات كورونا منذ نحو سبعة أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أشارت بيانات وزارة الصحة الإسبانية إلى أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع 164 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 25264 حالة اليوم الأحد فيما يمثل أدنى زيادة يومية في إسبانيا منذ 18 مارس آذار.

وقالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 217466 حالة اليوم الأحد مقابل 216582 حالة يوم السبت.

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وما زالت مدريد وقطالونيا المنطقتين الأكثر تضررا، حيث سجلتا 8332 و5185 حالة وفاة على الترتيب.

ويمثل تراجع معدل الوفاة مؤشرا مشجعا لإسبانيا التي اتخذت يوم السبت خطوة كبيرة نحو تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة بالسماح للبالغين بالتريض في الهواء الطلق للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع.