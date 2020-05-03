عاجل.. القوات المسلحة المصرية تعلن مقتل 126 فردا تكفيريا في 38 مداهمة وعملية نوعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بياناً تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.



وذكر البيان أنه "استكمالاً للأعمال البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمراراً لتحقيق النجاحات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن عدة نتائج".

كما استهدفت ودمرت القوات الجوية المصرية 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعى منها "34 عربة على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى – 62 على الإتجاه الإستراتيجى الغربى – 20 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى".

وجرى اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير 8 فتحات أنفاق.

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وتم ضبط وتدمير 56 سيارة، و 226 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وألقت القوات، القبض على 266 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

وأكدت القوات المسلحة، أنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة 4 ضباط و3 ضباط صف و8 جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية".

وشددت القوات المسلحة والشرطة المصرية على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.