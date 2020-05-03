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وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 135.

 

وقالت وزارة الصحة الإثيوبية، في بيان، إن تسجيل الإصابتين الجديدتين جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 1560 شخصا خلال 24 ساعة.

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وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى الجديدة لرجل إثيوبي يبلغ من العمر 49 عاما، والحالة الثانية لامرأة إثيوبية تبلغ من العمر 45 عاما.

 

وأضافت أن عدد المتعافين وصل إلى 75، بعد تعافي 6 حالات جديدة بمدينة دري داو شرق البلاد، إلى جانب تسجيل 3 وفيات.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 22330 فحصا لـ"كوفيد-19" حتى الآن.

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