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الصحة البحرينية تعلن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا و149 حالة شفاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

الصحة البحرينية تعلن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا و149 حالة شفاء

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا و149 حالة شفاء.

 

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وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من ارتفعت إلى 1717.  

 

وأوضحت أنها أجرت 143030 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.   

 

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1631، بينها حالة واحدة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1630 بالمستقرة، وسجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.

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