3.5 مليون إصابة بكورونا عالميا والوفيات 245 ألفا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى نحو 3.5 مليون حالة حتى صباح الأحد.



وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المصابين بكورونا حول العالم بلغ 3,497,047.

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وأضافت البيانات أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و126 ألفا و291 حالة، فيما اقترب عدد الوفيات من 245 ألفا.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا والبرازيل وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و160 ألف إصابة إلى جانب نحو 67 ألف وفاة، فيما سجلت إسبانيا نحو 246 ألف إصابة ونحو 25 ألف وفاة، وسجلت إيطاليا نحو 209 آلاف إصابة ونحو 28 ألف وفاة، أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و877 إصابة و4633 وفاة.