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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاشتاج #مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس يتصدر تويتر.. ماذا قال المغردون؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج هاشتاج #مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوسن حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة عارمة من الغضب الكبير على فيصل القاسم مذيع قناة الجزيرة القطرية بعدما قام بمهاجمة السلطان العماني الراحل قابوس.
كما أن هذا الامر أثار حفيظة الكثير من العمانيين الذين يريدون اعتذارا من فيصل القاسم مذيع ومقدم البرامج على قناة الجزيرة القطرية.
وقد استحضر متابعون أول زيارة لمسؤول اسرائيلي في الدوحة لشمعون بيريز رئيس الوزراء الاسرائيلي بعد عام من انقلاب حمد بن خليفة على والده الذي يتم ملاحقته دوليا، وقد قام شمعون بزيارة مقر قناة الجزيرة والاتقاء بمسؤوليها ومذيعيها وكرر بيرز زيارته في عام 2007 ايضا .
وقد وصف المغردين تصرفات المذيعين من الجزيرة بانها جاءت بضوء اخضر ويحاكي ممارسات القناة التي تؤجج دعوات التظاهرات في عمان ابان بدايات الربيع العربي عام 2011، ولكن حكمة السلطان قابوس والتفاف الشعب العماني حوله اخمد نيران الفوضى التي كانت تنفخ فيها قناة الجزيرة ومذيعيها، مع استمرارهم بالاساءة للحكام العرب والخليجيين ضمن ممارسات يحرصون عليها لتحريض الشعوب واثارت الفوضى والنعرات الطائفية.
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