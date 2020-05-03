شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الأحد، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد زاد إلى 6203، بعد تسجيل 47 وفاة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأضاف في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أن عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 97424، بعد تسجيل 967 إصابة جديدة.

وإيران من أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط.

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