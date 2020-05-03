الدفاع التركية: القضاء على 12 "إرهابيا" من "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "مسلّحين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" أطلقوا عيارات ناريّة عبر رشاشات آليّة على أفراد من ​الجيش التركي​ في منطقة جنوبي مدينة ​تل أبيض​ الواقعة ضمن عمليّة "نبع السلام" شمالي ​سوريا​".

وأوضحت في بيان، أنّ "بالتزامن مع ​إطلاق النار​ على الجيش التركي، حاول "إرهابيّون" آخرون من نقطة أخُرى، التسلّل إلى منطقة عملية "نبع السلام"، مؤكّدةً أنّ "استطلاعات الجيش التركي كشفت عن مشاركة ما بين 10 إلى 15 "إرهابيًّا" بالهجوم على أفراده".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "​القوات التركية​ تأهبت على الفور وردّت على هجوم "الإرهابيّين" في إطار الدفاع عن النفس، وتمكّنت من تحييد 12 "إرهابيًّا" من "بي كا كا/ ي ب ك" في عمليّة الرد". وأفادت بـ"عدم وقوع خسائر بين أفراد ​القوات المسلحة التركية​ أو بصفوف العناصر الصديقة".