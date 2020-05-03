تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا في المغرب ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 4880

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 151 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة بالفيروس في المغرب إلى 4880 حالة". ولفتت في بيان، إلى أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 1424 حالة، بعد تماثل 168 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 174"، مبيّنةً أنّ "عدد الحالات المستبعدَة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 36 ألف و81 حالة". وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".

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