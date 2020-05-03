الصحة الإيرانية: 47 وفاة و976 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 97424

كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي كيانوش جهانبور، أنّ "التقارير المخبريّة وتقارير جامعات العلوم الطبيّة في إيران سجّلت 976 إصابة جديدة على مدى 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" داخل إيران إلى 97 ألفًا و424 حالة".
وأوضح أنّ "عدد المتوفين بلغ 6203 أشخاص بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية"، لافتًا إلى أنّ "إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في إيران بلغ 78 ألفًا و422 شخصًا لحدّ اليوم". وأشار إلى "إجراء 496 ألفًا و273 اختبارًا طبيًّا لدى 126 مختبر في أنحاء البلاد للكشف عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا".
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