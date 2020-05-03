إطلاق برنامج فلسطيني بقيمة 25 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة بمواجهة كورونا

كشف رئيس مجلس إدارة ​صندوق الاستثمار الفلسطيني​، محمد مصطفى، أنّ "الصندوق أطلق برنامج "إسناد" لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 25 مليون دولار، لمواجهة الآثار الاقتصاديّة الناجمة عن فيروس "كورونا".

ولفت في بيان، إلى أنّ "في الوقت الّذي تشكّل فيه شريحة المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90 بالمئة من اقتصادنا الفلسطيني، فإنّها تواجه مخاطر كبيرة تجعلها عرضة لأن تكون من أكثر الشرائح تضرّرًا من جراء الجائحة، الأمر الّذي وصل بهذه المشاريع والمنشآت إلى وضع أصبحت فيه بعضها غير قادرة على الاستمرار في عملها والإبقاء على عمالتها".

وكانت قد أعلنت ​السلطة الفلسطينية​ حالة طوارئ في الأراضي الفلسطينية منذ آذار الماضي لمدّة شهرين، لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، ممّا أدّى إلى تعطيل العديد من الأنشطة الاقتصاديّة.