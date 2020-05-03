سلطات الفيليبين علقت استقبال الرحلات الجوية موقتا لمنع تكدس منشآت الحجر الصحي

كشف مسؤولون لوكالة "رويترز" للأنباء، أنّ "​الفيليبين​ منعت رحلات الركاب القادمة إليها لمدّة أسبوع اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، لاحتواء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والمساعدة في تقليل الضغط على منشآت الحجر الصحي الّتي تضمّ حاليًّا آلافًا من الفيليبينيّين العائدين إلى بلدهم".

وأوضحت قوة المهام المعنية بالأمر، في بيان، أنّ "هذا القرار يهدف لمنع تكدّس منشآت الحجر الصحّي لدينا، لحماية مواطنينا من خلال منع مزيد من الانتشار لـ"كوفيد 19"، وأيضًا لضمان تقديم الرعاية الجيّدة لمواطنينا العاملين في الخارج لدى وصولهم". ولفتت إلى أنّ "نحو 20 ألف فيليبيني من العائدين يخضعون حاليًّا لحجر صحّي إجباري في العاصمة".

وكانت قد طبّقت الفيليبين قيودًا على ​الهجرة​ والسفر والتجارة والتجمعات العامة في منتصف آذار الماضي، بعد أيّام من تسجيل أول حالة عدوى محليّة بالمرض. ويقتصر الدخول للبلاد حاليًّا على الفيليبينيّين العائدين من الخارج.