أفاد مراسل "​الخليج 365​" في البقاع، بأنّ "فريقًا من ​وزارة الصحة العامة​ قام بأخذ عيّنات من أشخاص كان لديهم احتكاك مع مصابين بفيروس "كورونا"، وآخرين لديهم أمراض صدرية وجيوب أنفيّة وحساسيّة، في ​الهرمل​ والقصر وسهلات الماء وحوش السيد علي؛ لإجراء فحوصات "كورونا". وذكر أنّ "الحملة بدأت من "مستشفى الهرمل الحكومي" و"مستشفى البتول".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فريق من وزارة الصحة أخذ عينات من أهالي الهرمل والقصر لإجراء فحوصات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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