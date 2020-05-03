كتلة "المستقبل" تعتذر عن عدم المشاركة في اجتماع بعبدا: المكان الطبيعي مجلس النواب

اعلنت ​كتلة المستقبل​ النيابية في بيان اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد يوم الاربعاء في ​القصر الجمهوري​ بدعوة من فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ والمخصص لعرض برنامج الحكومي الاقتصادي .

اضاف البيان "واذ تؤكد الكتلة ان المكان الطبيعي لاطلاع ​الكتل النيابية​ على البرنامج هو ​المجلس النيابي​، تلفت الانتباه الى ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود ​الدستور​ لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام الديموقراطي البرلماني".

واكدت كتلة المستقبل انها في صدد اعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزها على اللبنانيين، وذلك ضمن الأطر التي تساهم في مواجهة الاعباء المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم المسار الانحداري للدولة .