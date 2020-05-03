قاسم هاشم: الظروف الضاغطة التي يمر بها لبنان تتطلب وعيا وطنيا وتعاونا وحكمة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، خلال لقاءات في منزله في شبعا، أن "الظروف الضاغطة التي يمر بها ​لبنان​ تتطلب وعيا وطنيا وتعاونا وحكمة لدرء الخطر وتجاوز الأزمات، بعيدا من أي مكاسب حزبية وطائفية ومناطقية، وهذا ما يحتم على الجميع التزام القيم والمعايير الأخلاقية والابتعاد عن السجالات والتوترات والنبرة العالية".

وقال: "كما استطعنا مواجهة وباء ​كورونا​ والحد من انتشاره بوحدة والتزام وطنيين، نحن قادرون اليوم على وضع حد لما آلت اليه الأمور الاقتصادية، إذا صدقت النوايا وسقطت الحسابات السياسية، لأن المرحلة ليست لتسجيل الانتصارات الوهمية".

وشدد على أن "الأهم اليوم أن يصغي المعنيون في كل مواقعهم، موالاة ومعارضة، الى وجع الناس وصرخاتهم من ​الفقر​ والجوع والغلاء الفاحش وانعدام فرص العمل وضرورة الحفاظ على ودائعهم النظيفة".

