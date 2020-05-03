وزارة الصحة: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 737

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي "تسجيل 4 حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 737 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل حالتين بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، وحالتين بين الوافدين من ​غينيا​"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 200. كما استقرّ عدد الوفيات على 25 حالة، إذ لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية". وذكرت "أنّها أجرت 890 فحص "كورونا" للمقيمين، و468 فحصًا للوافدين عند الوصول".