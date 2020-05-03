أعلن اتحاد بلديات ​إقليم التفاح​، في بيان، أن "نتائج فحوص الPCR، التي أجرتها ​وزارة الصحة​ منذ أيام، في نطاق إقليم التفاح، لمواطنين خالطوا ​حالات​ مصابة أو ممن يعانون من أعراض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية أو ممن يكونون في ميدان عملهم على تماس دائم مع آخرين، جاءت جميعها سلبية، نحمد الله على ​سلامة​ الجميع ودمتم بخير وعافية".

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد بلديات إقليم التفاح: نتائج فحوص الـ PCR في المنطقة سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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