أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا، أنّ "أهميّة الخطّة الاقتصاديّة أنّها أبصرت النور"، لافتًا إلى أنّ "مناقشتها واجب لإضفاء بعض التعديلات حيث يستوجب الأمر".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "التعاطي معها يجب أن يكون "الاقتصادية بميزان الجوهرجي"، مركّزًا على أنّ "المسؤوليّة تقتضي من قبل الكتل النيابية التعاطي معها بجديّة، وكلّ غياب عن حضور لقاء بعبدا الأربعاء أو تسخيف لهذا الاجتماع هو جريمة في حقّ الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا: للتعاطي مع الخطة الاقتصادية بميزان الجوهرجي وكل غياب عن لقاء بعبدا هو جريمة بحق الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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