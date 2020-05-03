أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ميشال ضاهر​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "على ​الحكومة​ العمل سريعًا على خط ائتماني بمبلغ 500 مليون دولار من ​الاتحاد الأوروبي​، مُخصَّص لاستيراد المعدّات وعناصر الإنتاج الصناعي والزراعي لتوسيع القاعدة الإنتاجيّة، لتحويل ​اقتصاد​نا إلى اقتصاد منتج وتأمين حاجاتنا الاستهلاكيّة وتحصين الأمن القومي الغذائي، بدلًا من اعتمادنا على الاستيراد".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: للعمل سريعا على خط ائتماني بمبلغ 500 مليون دولار لاستيراد عناصر الإنتاج الصناعي والزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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