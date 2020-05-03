طقس متقلب وماطر أحياناً من ظهر الثلاثاء ويستمر حتى مساء الاربعاء

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ ان يسيطر طقس ربيعي مستقر نسبياً على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى ظهر يوم الثلاثاء حيث يتاثر ​لبنان​ بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً ويستمر حتى مساء الاربعاء حيث ينحسر تدريجياً. ولفتت الى ان معدل الحرارة لشهر أيارعلى الساحل يترواح بين ١٨ و ٢٧ درجة. ( درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر ايار.)

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيًا مع استقرار ب​درجات الحرارة​ على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات، واحتمال تساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة شمال البلاد اعتباراً من المساء

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الإثنين: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيًا يتحول تدريجيًا عند الظهرالى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر ومن المتوقع ان تشتد خلال الليل خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد أحياناً مع حدوث برق ورعد وتتساقط بعض ​الثلوج​ على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجياً خلال الليل.