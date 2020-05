حملة لجمع 5000 حصة غذائية في أبرشية جبيل المارونية

وجه راعي ابرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ نداء الى ابناء الابرشية مقيمين ومغتربين "تحت شعار ابرشية متضامنة" من اجل التضامن والتكاتف لجمع 5000 الاف حصة غذائية لتوزيعها على المحتاجين من ابناء الابرشية في هذه الظروف الاقتصادية التي نمر بها في هذه الايام الصعبة.

واشار النداء الى انه "لا يُخفى على أحد الصعوبات المادّيّة التي يمرّ بها الكثير من عائلاتنا وأحبّائنا في الأبرشيّة، والحاجات الكبيرة والأساسيّة التي يفتقدون إليها. ولأنّ الكنيسة لا تترك أبناءها، وهي دائمًا بالقرب من المحتاج، وبالرغم من الصعوبات الماليّة التي طاولت مع من طاولت المطرانيّة والرعايا، حضّرنا في المطرانيّة ستمائة حصّة غذائيّة لندعم بها الرعايا ولنكمل عملها الذي تقوم به من خلال صناديق الخدمة الاجتماعيّة. وبما أنّ الحاجة تزداد يومًا بعد يوم، نحتاج إلى مؤازرة ودعم من كلّ فردٍ منكم، أنتم أبناء الأبرشيّة وبناتها المقيمين والمغتربين، لأنّ هدفنا هو تأمين خمسة آلاف حصّة غذائيّة، نخفّف من خلالها عبء ​الأزمة​ عن الأسر فتظلّ موفورة الكرامة وتشعر أنّها محبوبة.

وختم : "بتضامننا ومحبّتنا لبعضنا ومساهمتنا، ولو بفلس الأرملة، نصل حتمًا إلى الهدف المرجوّ ونؤكّد أنّنا شعب المسيح الذي يتميّز بالمحبّة".

لتبرعاتكم: بنك بيلوس

Archevêché Maronite de Jbeil

From Lebanon (LL)

LB10003900000002351703572013

From Lebanon ($)

LB80003900000002351703572014

From Outside Lebanon ($)

LB37003900000002351703572012

Swift Code: BybALBBX

للتواصل : 03143543 - 03723562