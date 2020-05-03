الجيش: توقيف 5 سودانيين في خراج عيتا الشعب لوجودهم بنقطة قريبة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، في بيان، أنّ "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت فجر اليوم في خراج بلدة ​عيتا الشعب​، خمسة أشخاص من التابعية السودانية لوجودهم في نقطة قريبة من الحدود اللبنانية مع ​فلسطين المحتلة​"، لافتةً إلى أنّ "التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص". إضغط للمزيد

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