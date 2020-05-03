اليابان: تسجيل 200 إصابة جديدة بكورونا

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طوكيو: أعلنت وزارة الصحة الیابانیة الیوم الأحد تسجیل 200 حالة إصابة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید

19) و34 حالة وفاة جدیدة خلال الساعات الـ24 الأخیرة. وقالت الوزارة في بیان لھا "انھ بذلك یرتفع عدد الإصابات بالفیروس في البلاد إلى 15015 حالة والوفیات الى 530 شخصا".

وكانت الیابان قد أعلنت أخيرا توسیع حالة الطوارئ لتشمل جمیع انحاء البلاد حتى السادس من مایو الحالي سعیا الى كبح تفشي وباء كورونا.

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