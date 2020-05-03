ستة قتلى بينهم 4 اسبان في تحطم طائرة في بوليفيا

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لاباز: قتل ستة اشخاص السبت في حادث تحطم طائرة في شمال شرق بوليفيا، بينهم أربعة اسبان كان يتم ترحيلهم إلى بلادهم في ظلّ إغلاق الحدود بسبب وباء كوفيد-19، حسبما ذكر الجيش البوليفي.

وذكرت القوات الجوية في بيان "أثناء تنفيذ عملية مساعدة إنسانية، تعرّضت (الطائرة) لحادث خلال نقل مواطنين إسبان لإعادتهم إلى وطنهم".

وكانت الطائرة العسكرية متوجهة من ترينيداد إلى مدينة سانتا كروز، في وسط بوليفيا، حيث ينوي الركاب الأربعة، هم ثلاثة إسبان وبوليفي يحمل الجنسية الإسبانية كذلك، متابعة رحلتهم على متن رحلة إنسانية إلى اسبانيا، حسبما أعلنت مصادر عسكرية لوكالة فرانس برس.

كما قتل الطياران البوليفيان في الحادث الذي وقع بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة العسكرية ذات المحركين من مطار ترينيداد، في منطقة لاغونا سواريز، يبعد 10 كيلومترات عن المدينة.

وكانت الطائرة تحمل مساعدات غذائية إنسانية وكذلك اختبارات فيروس كورونا المستجد التي كان من المقرر تحليلها في مختبر في سانتا كروز. وتم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

