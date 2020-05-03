"نقل البرلمان" توافق على منحتين للمترو والسكك الحديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة النقل بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/1/2020، بالاشتراك مع لجنة الشئون الاقتصادية. ووفقا للاتفاق وافق بنك الاستثمار الاوربى على استخدام موارد مبادرة المرونة الاقتصادية /المساعدة الفنية بحد اقصى مليون و200الف يورو كمنحة لتمويل تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لوضع دراسة الجدوى لمشروع اعادة تاهيل الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة. ويهدف المشروع إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو انفاق القاهرة، وتحسين أداء نظام النقل العام وتحديدا خط مترو انفاق القاهرة 2" الخط 2" ويغطى التمويل المقدم بموجب المبادرة تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لوضع دراسة جدوى المشروع، وذلك بدون أى ضرائب غير مباشرة، وتطلع الهيئة القومية للانفاق بمهمة امداد الاستشارى بالمعلومات والوثائق الضرورية لتوفير الخدمات المتعلقة بالمشروع. كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها عن الحساب الختامى أن المصروفات الفعلية للباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين فى موازنة 19/20 بلغت 266مليار و91مليون و100 الف جنيه Advertisements كما وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا _ المنصورة _ دمياط، الموقعة في القاهرة بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٠. وبناء على الاتفاقية وافق بنك الاستثمار الأوروبي على استخدام منحة بقيمة مليون و٥٠٠ ألف يورو لتمويل تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ الدراسات التحليلية التكميلية لتحديث خط طنطا _ المنصورة _ دمياط.

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