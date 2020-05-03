شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقية النواب توافق على استضافة مصر لمركز الاتحاد الافريقى لإعادة الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعهم اليوم الأحد، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديمسبر 2019..

ويهدف الاتفاق، إلي تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس لمركز وتفعيلة فضلاً عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة.

ووفقا للاتفاقية، توفر جمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة، للمركز مباني مؤثثة علي نفقتها لاستخدامها كمقر فضلا عن المعدات اللازمة لعمله، ومكاتب مجهزة ومؤمنة علي أساس المتطلبات الموضوعوية لمساحة المكاتب، اتفاق الايجار والإصلاحات الدورية وأي اتفاق آخر ذو صلة بالمركز، العناية الواجبة لحماية المركز، بالإضافة إلي عدد آخر من الخدمات.

Advertisements

وتأتي الموافقة، بعد إشادة برلمانية واسعة بجهود الدبلوماسية المصرية التي أسفرت عن استضافة مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمار والتنمية ما بعد النزاع الذي يعد حدث تاريخي، مؤكدين أنها أحد تباعات جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه رئاسة الاتحاد، وأن هذه الاستضافة خطوة هامة لمصر وذات ثقل كبير.

من جانبها، أكدت السفيرة مها الجندي مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، أهمية استضافة القاهرة مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الأعمار، كأول مركز أفريقي تابع للاتحاد تستضيفة مصر علي الإطلاق، ويأتي إمتداداً للملف الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماًما، بل وأنه رائد ملف إعادة والتنمية.

وتعقيباً علي بعض الاستفسارات أشارت مساعد وزير الخارجية إلي أن موازنة أي مقار تابعة للإتحاد الأفريقي فهي تتعلق بالموازنة العامة للاتحاد، مشيراً إلي أن ما وعدت به مصر بالأسهام به كانت توفير المقر والتجهيزات، وتمكنت مصر بالفوز باستضافة المقر متغلبة علي عدد من الدول المتنافسة علي هذه الاستضافة.