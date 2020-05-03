شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تستعرض جهود "مستقبل وطن" ضد كورونا وتوعية الشارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب، جهود حزب مستقبل وطن في إطار المواجهة العامة لفيروس كورونا؛ اضطلاعا بدوره ودعما للجهود المبذولة في ذلك، من أجل رفع الوعي الصحي لدى المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وانطلقت حملات الحزب بفرق مدربة مسئولة عن التعقيم وأخرى عن توزيع أدوات التعقيم والمطهرات والكمامات على المواطنين، وكذلك الملصقات الارشادية بكيفية الوقاية من هذا الفيروس وذلك بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق بين الجهات التنفيذية بالمحافظات والمجالس المحلية والمؤسسات المجتمعية.

كما قامت فرق من الحزب بتوزيع الآلاف من كراتين السلع الغذائية على الأهالى المتضررين من الأزمة الأخيرة، وتم إهداء مستشفيات العزل الصحى بأجهزة لتوليد الأكسجين وكافة المستلزمات الطبية، توفير سيارات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات.

كما قام الحزب بإهداء وزارة الصحة أتوبيسين عيادات متنقلة مجهزين بكافة الوسائل لمدة 3 أشهر، وإهداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات أجهزة كاشف حرارى.

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وقامت فرق التعقيم بدورها في تطهير المنشأت الحكومية والمدنية والمدارس ودور العبادة ومكاتب البريد والمنشآت التي يتوافد عليها المواطنين، وأصدر مركز الدراسات دراسة حول تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، بالإضافة لاستهداف مواقف النقل الجماعي والميكروباصات لتوعية السائقين بطرق الوقاية.

وأهدى الحزب أغنية " أبطال بلدنا" لدعم جهود الأطباء والجيش والشرطة، وتجهيز مقار لصرف المعاشات لتخفيف الزحام على مكاتب البريد.

ودشن الحزب حملات توعية شملت طرق مواجهة الفيروس والتعامل معه والتي نشرتها وزارة الصحة المصرية أقرتها منظمة الصحة العالمية ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة وايضا قام شباب الحزب بلصق مطبوعات في الأماكن العامة و الحيوية والشوارع المختلفة لنشر الوعي بكيفية مواجهة الفيروس، لتجنب الإصابة وكيفية التعامل مع المصابين.

تضم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددا من الأحزاب السياسية، التي تتضافر جهودها في كافة القضايا التي تهم المجتمع والمصلحة العامة.