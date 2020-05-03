شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يبدأ الجلسة العامة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الواجب الذين سقطوا دفاعا عن الوطن فى العملية الارهابية ببئر العبد .

وأحال الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 إلى لجنة الخطة لدراسته.

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يذكر أن المجلس سيناقش اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر ، رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل بسبب الظروف الامنية والصحية وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.