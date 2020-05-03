شكرا لقرائتكم خبر عن معيط: وزير المالية مش ساحر..ورسوم تنمية الموارد لا تحمل أعباء على المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة رقم "147" لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بحضور محمد معيط وزير المالية وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

و قال وزير المالية: "الدولة تحاول أن تحد من الآثار الفظيعة للأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن كورونا"، متابعا: "أي وزير مالية مش ساحر و هناك إيرادات ومصروفات ومرتبات ومصروفات، والمساعدات والدعم على السلع".

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و قال وزير المالية: "البحث عن موارد جديدة أمر هام طالما لا تحمل اي أعباء على المواطن، وهذا أمر إيجابي لضبط الدين و كالعجز وتجنب أي ارتفاع للأسعار ولتجنب التضخم".

وتابع معلقا علي اعتراض النواب علي رسم السولار، قائلا: "لن يترتب على ذلك أي ارتفاع للأسعار ويتم دراسة كل الأبعاد ودراسة أكثر عمقا ومساحة تستفيد منها الخزانة العامة للدولة".