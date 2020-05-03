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أعضاء لجنة النقل بالبرلمان يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء بئر العبد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف أعضاء  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد خلال اجتماع اليوم، دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع قبل أيام في بئر العبد بشمال سيناء.

 

وقال هشام عبد الواحد: فقدنا أرواحا طاهرة ضحت بدمائها لرفعة هذا الوطن وسيادة وسلامة أراضيه.

 

وأكد عبد الواحد، أن هذه العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإجرامية لن تزيدنا إلا ثقة في القيادة السياسية ووقوفنا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

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وأشار إلى أن الشعب المصري كله ثقة في قدرة أبطال القوات المسلحة والشرطة على تطهير سيناء والثأر للشهداء الأبرار.

 

من ناحية أخرى، أشاد  هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، بجهود وزارة النقل في تطوير منظومة النقل البحري لما يمثله من أهمية كبيرة لمصر، مشيرا إلى أن هناك التزام وحرص كبير من جانب وزارة النقل في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواجهة فيروس

 

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