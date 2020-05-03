شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أردوغان تعتقل أعضاء حزب داوود أوغلو لتوزيعهم كمامات على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ألقت الشرطة التركية القبض على بعض أعضاء حزب «المستقبل» التركي المعارض، الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو، ممن كانوا يوزعون الكمامات على المواطنين الأتراك بمقاطعة أهلات التابعة لمدينة بيتليس.

وحسب ما ذكر موقع تركيا الآن فإن من بين المعتقلين بعض أعضاء مجلس المحافظة، وقال رئيس محافظة بيتليس لحزب المستقبل فيصل باباهان إنه تم اعتقال 5 من أعضاء حزب المستقبل بداعي منع بيع الكمامات. ولكننا كنا نوزع الكمامات على مواطنينا مجانًا. فهم يستخدمون هذه الطرق لأنهم يرون اهتمامًا من جانب حزبنا. يعتقدون أنهم يمكنهم تقيدينا بمثل تلك الممارسات.

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وتمارس سلطة أردوغان عددًا من التحرشات بحزب المستقبل التركي، بزعامة دواد أووغلو، وسبق واستولت السلطات التركية على وقف العلوم والفنون الذي أسسه رئيس الحزب أحمد داود أوغلو، وهي خطوة اعتبرها مراقبون للشأن التركي انتقامية. وعدها حزب المستقبل، انتقامًا من داود أوغلو، عقب تأسيس حزبه لمعارضة النظام الحاكم.

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب المستقبل التركي سليم تامورجي، إن مؤسسة «العلوم والفنون»، إن الشعب التركي البالغ تعداده 82 مليون نسمة يعرف لماذا جرى الاستيلاء على الوقف.