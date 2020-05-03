شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو غلاب يطالب بالتوسع فى إتاحة حجز تذاكر القطارات إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب عمرو غلاب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتوسع في إتاحة حجز تذاكر القطارات عن طريق الانترنت، خصوصا في فترة المناسبات.

وأكد النائب في اقتراح برغبة تقدم به لرئيس الحكومة ووزير النقل، أن الظروف الراهنة التي تمر بها مصر في مواجهة فيروس كورونا تتطلب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أى تجمعات قد تكون سببا في نقل العدوى.

وأشار إلى أن محطات القطارات تشهد زحاما شديدا على شباك حجز التذاكر، خصوصا في فترة الأعياد، مما قد يكون سببا في انتقال العدوى، وهو الأمر الذي يتطلب التوسع في الحجز عن طريق الانترنت.

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وأكد غلاب، أن تفعيل التطبيقات الخاصة بحجز التذاكر عبر الانترنت وتقليص الحجز اليدوي من خلال الشباك سلاح ذو حدين الأول في منع الزحام وتقليل مخاطر انتشار العدوى، وثانيا النظام الإليكتروني في الحجز يقضي على السوق السوداء خصوصا في فترة المواسم.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون النسبة الأكبر من حجز التذاكر عبر التطبيقات الإليكترونية لما له من دور كبير في نجاح توجه الدولة نحو ميكنة كافة الخدمات.

وطالب عمرو غلاب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتوسع في إتاحة حجز تذاكر القطارات عن طريق الانترنت، خصوصا في فترة المناسبات.