شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تستعرض جهود "مصر بلدى" ضد كورونا وتوعية الشارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب، جهود حزب مصر بلدى في إطار المواجهة العامة لفيروس كورونا؛ اضطلاعا بدوره ودعما للجهود المبذولة في ذلك، من أجل رفع الوعي الصحي لدى المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأطلق الحزب مجموعة من المبادرات المختلفة مابين الميدانية والتوعوية لحث المواطنين علي اتباع الارشادات الصحية والوقائية للتصدي لهذا الفيروس.

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وانطلقت حملات الحزب بفرق مدربة مسئولة عن التعقيم وأخرى عن توزيع الملصقات الارشادية بكيفية الوقاية من هذا الفيروس وذلك بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق بين الجهات التنفيذية بالمحافظات والمجالس المحلية والمؤسسات المجتمعية، حيث قامت فرق التعقيم بدورها في تطهير المنشأت الحكومية والمدنية والمدارس ودور العبادة ومكاتب البريد والمنشأت التي يتوافد عليها المواطنين، وتنظيم صفوف صرف المعاشات والعمالة الغير منتظمة، ثم قامت بعض الامانات بتقديم المساعدات الغذائية لغير القادرين في المحافظات والقري والمدن المختلفة والعمالة الغير منتظمة ، تعويضا للأضرار الواقعة على هذه الفئة من تعطل أعمالهم بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكانت تحت اسم "احمي نفسك_احمي بلدك".

وأيضا قامت الأمانات النوعية للحزب في المحافظات المختلفة بحملات توعية شملت طرق مواجهة الفيروس والتعامل معه والتي نشرتها وزارة الصحة المصرية واقرتها منظمة الصحة العالمية ، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة وايضا قام شباب الحزب بلصق مطبوعات في الاماكن العامة والحيوية والشوارع المختلفة لنشر الوعي بكيفية مواجهة الفيروس، لتجنب الإصابة وكيفية التعامل مع المصابين.

تضم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددا من الأحزاب السياسية، التي تتضافر جهودها في كافة القضايا التي تهم المجتمع والمصلحة العامة.