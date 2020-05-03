شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شكاوى البرلمان" يطالب باستغلال أزمة كورونا فى إزالة التعديات والإشغالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتكثيف الحملات من قبل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق المنتشرة فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدا على ضرورة استغلال فترة مواجهة أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفترة حظر التجول فى إزالة كل صور التعديات على حرم الطرق.

وقال "العادلى"، لـ"الخليج 365"، إن هناك العديد من التعديات والإشغالات في الطرق العامة، سواء كانت من خلال الباعة المتجولين أو أصحاب المحال العامة والتجارية والأسواق العشوائية، الأمر الذى يشوه شكل الطرق ويعيق حركة المرور، لذلك لابد من تشديد الرقابة وتكثيف الحملات من قبل الأحياء في كل المحافظات لإزالة هذه التعديات.

وأشار "العادلى"، إلى ضرورة إعادة النسق الحضارى للشارع المصرى، والتصدى للعشوائية والفوضى، وذلك يكون من خلال مكافحة ومواجهة الفساد والعمل بجدية في المحليات وتشديد الرقابة.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طالبت في وقت سابق، بتعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، لمواجهة الخلل في هذا الملف ومنع ووقف الفوضى وإعادة الانضباط للشارع، في ظل انتشار العديد من أشكال وصور التعديات على الطرق، وقالت إنه توجد العديد من التعديات على الطرق العامة في مختلف المناطق بكافة المحافظات، والأمر يتطلق إرادة قوية في المواجهة والتصدى لهذه المخالفات، ولابد من تشديد الرقابة على الطرق من قبل الأجهزة التنفيذية في الوحدات المحلية، وتكثيف الحملات لإزالة أي تعديات وإشغالات، ومحاسبة المخالفين وفقا للقانون.