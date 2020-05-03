دقيقة حداد.. البرلمان يحيي شهداء بئر العبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حمد علي وميرا إبراهيم
شهدت الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، وقوف أعضاء مجلس النواب ، دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع قبل أيام في بئر العبد بشمال سيناء.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس: فقدنا أرواح طاهرة ضحت بدماءها لرفعة هذا الوطن وسيادة وسلامة أراضيه، رحم الله شهداء الوطن وحفظ مصر .
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