دقيقة حداد.. البرلمان يحيي شهداء بئر العبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حمد علي وميرا إبراهيم

شهدت الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، وقوف أعضاء مجلس النواب ، دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع قبل أيام في بئر العبد بشمال سيناء.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس: فقدنا أرواح طاهرة ضحت بدماءها لرفعة هذا الوطن وسيادة وسلامة أراضيه، رحم الله شهداء الوطن وحفظ مصر .