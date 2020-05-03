تعليم السويس: 3700 طالب يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية عبر التابلت

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

بدأ 3750 طالبًا وطالبة في السويس أداء امتحان اللغة الانجليزية للصف الثاني الثانوي اليوم الأحد، باستخدام أجهزة التابلت للدخول إلى منصة الامتحانات، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من التجمعات والزحام للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال أشرف السروي، مدير التعليم العام، إن إدارة 29 مدرسة ثانوية عامة تتابع طلابها من خلال مسئول الإحصاء الإلكتروني.

كما يتابع قسم الإحصاء بالمديرية جميع الطلاب للتأكد من دخولهم إلى المنصة وحل أية مشكلة تتعلق بأداء الامتحان إلكترونيًا.