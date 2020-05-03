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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد حاليا مشروع قانون مقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
وشدد وزير المالية الدكتور محمد معيط، على أن الدولة تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الأثار الاقتصادية لازمة فيروس كورونا.
وقال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة رقم "147" لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بحضور وزير المالية ووزيرة التخطيط: الدولة تحاول أن تحد من الآثار الفظيعة والصعبة للأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن كورونا"، معقبًا: "أي وزير مالية مش ساحر، وهناك إيرادات ومصروفات ومرتبات، ومصروفات المساعدات والدعم على السلع".
وقال وزير المالية: "البحث عن موارد جديدة أمر مهم طالما لا تحمل أي أعباء على المواطن لضبط الدين والعجز وتجنب أي ارتفاع للأسعار ولتجنب التضخم".
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي :-
كانت هذه تفاصيل خبر رسوم على البنزين ومحررات الشهر العقاري.. ننشر نص مشروع قانون تنمية رسوم موارد الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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