عزل 30 طبيبًا وممرضًا في مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور عبد الكريم العراقي، مدير مستشفى "الأحرار" التعليمي بالشرقية، إنه جرى عزل 30 طبيبًا وفنيًا وممرضًا من المخالطين لمصابين بفيروس كورونا المُستجد.

وأضاف العراقي، في تصريحات خاصة، إلى أن المستشفى لم تسجل حدوث أي حالة إصابة بالفيروس داخل المستشفى، وأن حالات الإصابة الثلاثة التي حدثت لأطباء من فريق المستشفى جاء بسبب مخالطة أحدهم لحالة مصابة بالفيروس خارج المستشفى.

وأوضح مدير المستشفى، أن جميع المعزولين لم يتم تسجيل أية مؤشرات بشأنهم تؤكد إصابتهم بالفيروس، وأن فريق المستشفى معافى تمامًا من الفيروس، باستثناء الأطباء الثلاثة المصابين، وهم: "الدكتورة منار سامي، طبيبة صدر مُقيمة، وزوجها الدكتور أحمد إبراهيم، طبيب باطنة، والدكتور عبد الرحمن الشافعي، رئيس قسم العناية بالمستشفى.