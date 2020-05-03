ذكرت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية اليوم الجمعة 1 ماي 2020 أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم على مركبة عسكرية مصرية بشمال سيناء أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش. وقع الهجوم يوم الخميس جنوبي مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء. وقال الجيش المصري إن عشرة من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار استهدف مركبة مدرعة. Advertisements وقالت الوكالة إن التنظيم استهدف مركبة مدرعة تابعة للجيش المصري يوم الخميس في بئر العبد بتفجير عبوة ناسفة لكنها لم تقدم دليلا أو تفاصيل عن عدد المشاركين في الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم على عسكريين مصريين بسيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.