اليابان تعتزم تخفيف بعض القيود المفروضة بسبب كورونا

قال ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد الياباني يوم الأحد إن اليابان قد تخفف بعضا من القيود الحالية المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا بالسماح لأماكن مثل المتنزهات والمتاحف باستئناف نشاطها شريطة اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة.

وتأتي هذه التصريحات قبل يوم واحد من الموعد المتوقع أن تعلن فيه الحكومة تمديد حالة الطوارئ بعد بذل جهود كبيرة لوقف تفشي فيروس كورونا

المستجد الذي أصاب 15589 شخصا وأودى بحياة 530 آخرين في اليابان.وقال نيشيمورا في مؤتمر صحفي صباح يوم الأحد ”ما دامت التدابير الوقائية السليمة مطبقة يمكن تخفيف بعض من القيود الحالية على الأنشطة الاقتصادية“.

وأضاف أنه قد يتم إعادة فتح أماكن مثل المتنزهات والمتاحف والمكتبات في المقاطعات الثلاث عشرة

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التي انتشر فيها الفيروس بسرعة إذا اتخذت خطوات لتعقيم مبانيها وضمان حفاظ الزائرين على التباعد.

وقال إنه سيتم بحث تفاصيل أخرى بشأن كيفية تخفيف القيود خلال اجتماع للخبراء يوم الاثنين.

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة يوم الأربعاء الذي يمثل آخر يوم في عطلة عامة استمرت أسبوعا. وتستعد الحكومة لتمديد حالة الطوارئ لشهر آخر.

وطلبت الحكومة من الناس، بموجب حالة الطوارئ، البقاء في بيوتهم وتفادي الخروج دون ضرورة والامتناع عن الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.