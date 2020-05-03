الحكومة الروسية ترفع الحظر على تصدير مستلزمات الحماية الشخصية من كورونا

رفعت الحكومة الروسية الحظر المؤقت على تصدير مستلزمات الحماية الصحية الشخصية والأقنعة (الكمامات).
ونشرت الحكومة بيانا على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، جاء فيه : "يعتبر قرارالحكومة الروسية المؤرخ 2 مارس بشأن الحظر المؤقت لتصدير أنواع معينة من المنتجات من روسيا، وقرار الحكومة الروسية المؤرخ في 2 أبريل بشأن تعديل قرار الحكومة الروسية السابق في 2 مارس، يعتبر لاغيا ".
هذا ويشار إلى أن القرار الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم التوقيع عليه، اليوم الأحد.
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