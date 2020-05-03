ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في الكويت إلى 1776 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1776 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس السبت تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4619 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس إنه تم تسجيل ثلاث حالات

وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 33 حالة.

وأوضح السند أن حالات الوفاة الثلاث هي لمقيم من الجنسية البنغلاديشية يبلغ من العمر 43 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 11 يوما والحالة الثانية لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 34 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 11 يوما أما الحالة الاخيرة فهي لمقيم من الجنسية الأردنية يبلغ من العمر 71 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ ثلاثة أيام.

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وأضاف أن عدد الحالات المرتبطة بالسفر بلغ 3 حالات

هي (حالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة) و(حالة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر لدولة الإمارات العربية المتحدة) مشيرا إلى أن جميع هذه الحالات قدمت ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة.

وذكر أن عدد الحالات المخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس بلغ 232 حالة (34 حالة لمواطنين كويتيين) و(93 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(31 حالة من الجنسية المصرية) و(21 حالة من الجنسية البنغلاديشية) و(13 حالة من الجنسية الفلبينية) و(8 حالات من الجنسية الباكستانية) و(7 حالات من الجنسية السورية).

وبين أن من الحالات المخالطة أيضا (4 حالات من الجنسية السودانية) و(3 حالات لكل من المقيمين بصورة غير قانونية والجنسيات السعودية والأردنية والنيبالية) و(حالتين لكل من الجنسيتين السيريلانكية واللبنانية) و(حالة لكل من الجنسيات بنين والاندونيسية والايرانية والأفغانية والتايلندية).

وأشار إلى أن عدد الحالات المصابة التي هي قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين بلغ 7 حالات (5 حالات لمواطنين كويتيين) و(حالة من الجنسية الإماراتية) و(حالة لمقيم من الجنسية الفلسطينية).