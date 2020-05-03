اندلاع مواجهات حدودية بين كوريا الشمالية والجنوبية

شهدت الحدود بين الجارتين الكوريتين الأحد، تبادلا لرشقات نيران، لأسباب لم تعرف بعد.



وبحسب بيان رئاسة الأركان الكورية الجنوبية، تعرض مخفر حدودي لها لرشقات نيران من قبل جنود كوريا الشمالية، في الساعة 07:41 بالتوقيت المحلي.



وأكد البيان أنّ جنود كوريا الجنوبية ردوا عليها برشقات مماثلة.



وأشار البيان إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في الحادثة.



ولفت إلى أنّ المسؤولين العسكريين يتحرون عن سبب إطلاق جنود الجارة الشمالية لرشقات النيران.



ورغم انتهاء الحرب بين الكوريتين عقب إعلان وقف إطلاق نار عام 1953، إلا أنه لم يتم توقيع اتفاق سلام بينهما.





الأناضول



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