كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 12:31 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تدرس تخفيف قواعد المباعدة الاجتماعية 6 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح تشونج سي كيون، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بأن البلاد ستخفف المزيد من قواعد التباعد الاجتماعي ابتداءً من 6 مايو، مما يسمح بإعادة فتح الشركات على مراحل، حيث نجحت الدولة إلى حد كبير في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "تشونج"، في اجتماع تلفزيوني لمسؤولين حكوميين: "ستسمح الحكومة للشركات بالاستئناف في مرافق على مراحل ظلت مغلقة حتى الآن، كما ستسمح بالتجمعات والمناسبات على افتراض أنها تتبع إرشادات التطهير"، حسبما أوردت وكالة "ويترز".

وقد سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك تصبح حصيلة الإصابات 10793 حالة، بحسب قناة روسيا اليوم.

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وأصدرت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، بيانًا أكدت فيه أنه من بين الـ13 إصابة الجديدة 10 إصابات قادمة من الخارج، و3 إصابات لانتقال العدوى محليا في دايغو.

واكتشف السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، 5 حالات أثناء عملية الحجر الصحي في المطارات، حالتان في كل من سيئول وإقليم كيونغ كي، وحالة واحدة في دايغو.

وقالت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، إنه ظل معدل الإصابات الجديدة اليومية أقل من 20 حالة، لليوم الـ16 على التوالي منذ يوم 18 أبريل الماضي، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد بقيت عند 250 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.